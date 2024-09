Qu’Opera planche sur une telle fonctionnalité n’a rien d’étonnant, alors que la course aux intelligences artificielles ne présente aucun signe d’essoufflement et que le nombre d’utilisateurs ne cesse de gonfler. Présentée comme l’une des principales forces de sa refonte Opera One, Aria constitue aujourd’hui un axe de développement majeur pour l’entreprise norvégienne qui s’est associée à Open AI et Google pour intégrer plus de 150 variantes de LLM issus d’une cinquantaine de familles de modèles, parmi lesquels GPT (OpenAI) et Gemini (Google).