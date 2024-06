Opera pour Android intègre désormais la génération d'images et un flux de podcasts par IA

Opera est un navigateur web polyvalent et personnalisable, intégrant une multitude de fonctionnalités distinctives. Il propose un bloqueur de publicité intégré, un service VPN gratuit, et un portail d'actualités sur mesure, faisant de lui un choix privilégié pour les utilisateurs attentifs à la sécurité et à la confidentialité. Des fonctionnalités uniques comme l'outil d'instantané et la barre latérale rendent la navigation et la recherche plus pratiques.