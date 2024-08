Vous vouliez un peu de changement sur votre iPhone, et ne plus être dépendant de Safari ou de Chrome ? Eh bien, vous devriez faire un tour sur l'App Store, et peut-être télécharger Opera One, qui est enfin disponible dans l'écosystème Apple.

Un navigateur qui devrait améliorer vos recherches, promet Opera. « Nos analyses révèlent que les utilisateurs sont six fois plus susceptibles d'être satisfaits après avoir modifié leur navigateur par défaut. Avec Opera One pour iOS, nous visons à dépasser ces attentes et à offrir une expérience de navigation nettement supérieure à celle des options préinstallées » indique, enthousiaste, le Product Manager au sein d'Opera, Jona Bolin.