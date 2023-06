Ça y est ! Opera One, le navigateur alimenté par IA, est officiellement dispo

Opera nous donne l'exemple d'un utilisateur qui crée son itinéraire de voyage. Les onglets ouverts dans le cadre de cette recherche (hôtels, itinéraires, etc.) resteront groupés dans un îlot d'onglets consacré. Il devient ainsi plus facile de multiplier et de naviguer entre les îlots d'onglets. « Si l'utilisateur dispose de plusieurs documents Google dans le cadre de son activité professionnelle, ces documents recevront eux aussi automatiquement un îlot d'onglets qui leur est propre. En naviguant et en multipliant les îlots d'onglets, les utilisateurs d'Opera One pourront facilement déterminer les éléments de leur choix et se déplacer entre eux », nous explique l'éditeur norvégien.