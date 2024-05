Aria, l'IA du navigateur Opera, s'enrichit de Gemini, et voilà ce que vous pouvez faire

Opera n'a certainement pas loupé le train de l'IA générative. Dès l'hiver 2023, la firme s'associait à OpenAI pour proposer les services de ChatGPT. Quelques mois plus tard, Opera One, nouvelle version du navigateur alimenté à l'IA, était déployée. Cette dernière intègre notamment Aria, un assistant d'IA capable de se connecter « à plus de 150 variantes de grands modèles de langage LLM provenant d'environ 50 familles de modèles ». Gemini vient maintenant compléter cette longue liste.