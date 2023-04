Découvrez Opera One, le navigateur fait pour l'IA générative

Conçu pour une « navigation liquide » et intuitive, Opera One repose sur Chromium et promet une interface modulaire et dynamique fondée sur un compositeur multithread. Concrètement, dans la barre latérale et la barre d'onglets pour le moment, la taille des différents éléments évolue en fonction des actions de l'internaute. Des animations et transitions rendent le tout le plus harmonieux et fluide possible.