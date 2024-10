Quand la vague IA est arrivée, tout le monde a tenu à être de la partie, et notamment les navigateurs web, qui y ont vu l'opportunité d'améliorer grandement leurs services. Et dans ce domaine, Opera a particulièrement marqué le marché avec le lancement d'Opera One, son navigateur boosté à l'intelligence artificielle. Un produit qui rencontre de plus en plus son public, comme le montre les derniers chiffres de téléchargements qui viennent de nous être communiqués.