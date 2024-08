L'IA générative a surtout, depuis près d'un an et demi, pris la forme des chatbots comme ChatGPT ou Gemini. Mais d'autres entreprises ont cherché à faire usage de la technologie pour développer d'autres instruments. C'est le cas de Perplexity, qui développe une plateforme de recherche à mi-distance de Google et de ChatGPT. Un nouveau modèle beaucoup plus agile que ce qui nous est proposé dans le secteur, avec notamment la possibilité créer un moteur de recherche personnalisé, qui tend à de plus en plus attirer le public.