La start-up s'impose d'ores et déjà comme l'un des plus forts potentiels du secteur ô combien convoité de l'intelligence artificielle générative. Et elle a décidé de s'attaquer à un très gros poisson : les moteurs de recherche. Mais contrairement aux plateformes traditionnelles qui mènent directement vers des liens, Perplexity fournit des réponses concises et précises aux questions des utilisateurs, en s'appuyant sur un ensemble de sources vérifiées.