Perplexity, c'est le moteur de recherche dopé à l'intelligence artificielle qui cherche à faire son trou entre Google et ChatGPT. Et pour ce faire, la plateforme cherche à se distinguer le plus possible de ses grands concurrents en proposant des fonctionnalités qui lui sont propres et rendent plus précises la recherche. On peut ainsi par exemple personnaliser son moteur de recherche sur l'interface. Et à l'avenir, les utilisateurs pourront aussi bénéficier des services de la plateforme décentralisée de prédictions Polymarket.