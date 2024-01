IA : qu'est-ce que Perplexity, ce moteur de recherche conversationnel soutenu par Nvidia et Jeff Bezos ?

Perplexity a été fondée en 2022, à San Francisco. Elle propose aux internautes d'effectuer leur recherche non pas à l'aide de mots clés, mais en posant une question comme cela serait fait sur ChatGPT. L'IA de l'entreprise génère ensuite une réponse, en indiquant les liens sur lesquels elle s'est appuyée directement sur internet, ce qui lui donne accès à des sources beaucoup plus récentes que ChatGPT.

Elle propose aussi différentes options comme le « focus », fonction grâce à laquelle il est possible de n'obtenir des réponses basées que sur certains types de contenus, comme des papiers académiques, Reddit ou YouTube. Et la direction pense avoir entre les mains le premier concurrent sérieux de Google depuis très longtemps.

Ainsi, pour le PDG Aravind Srinivas, « l'époque où il fallait passer au crible les spams SEO, les liens sponsorisés et les multiples pages web sera [à l'avenir] remplacée par une manière beaucoup plus efficace de consommer et de partager l'information, propulsant notre société dans une nouvelle ère d'apprentissage et de recherche accélérés. » En 2023, Perplexity « a servi plus d'un demi-milliard de requêtes », soit la moitié de l'activité de Bing sur la même période.