TSMC l'avoue, NVIDIA va lui passer devant en 2023

À l'heure actuelle, NVIDIA est déjà, en prenant en compte d'autres chiffres, de très loin la plus grande entreprise du secteur. Sa capitalisation boursière est en effet deux plus importantes aujourd'hui que celle de TSMC, atteignant les 1 180 milliards de dollars, contre un peu plus de 500 milliards pour l'entreprise taïwanaise. À titre de comparaison, la capitalisation d'une société historique comme Intel est d'à peine 186 milliards de dollars.

Et l'on ne voit pas comment cette tendance pourraient être freinée en 2024. En effet, le monde l'intelligence artificielle manque plutôt aujourd'hui de fournisseurs, au point que Sam Altman aurait envisagé de construire son propre fabricant de puces IA. De plus, NVIDIA va continuer d'apparaître comme un fournisseur plus « sûr » pour ses clients que TSMC, dont les sites principaux se situent à Taïwan, jamais à l'abri d'initiatives venant de la Chine.