Affaire OpenAI (ChatGPT) : Sam Altman était en train de préparer le lancement d'un concurrent de Nvidia !

Le feuilleton Sam Altman aura tenu en haleine l'ensemble de la planète tech. Mais pourquoi donc le patron de la société vers laquelle tous les regards se sont tournés en 2023 grâce à sa création ChatGPT a-t-il été débarqué ?

Plusieurs hypothèses ont été émises sur ce sujet, dont une expliquant qu'il pouvait avoir eu les yeux plus gros que la tête, et aurait eu en tête des projets trop importants. Et quand on regarde cette nouvelle information, c'est peut-être bien ce qu'il s'est passé.