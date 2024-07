OpenAI discute avec Broadcom pour développer une puce dédiée à l'IA

Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, tous les géants de la tech investissent des sommes pharamineuses pour produire les IA les plus performantes. Or, dans ce domaine, il est nécessaire d'acquérir des volumes très considérables de puces haut de gamme, ce qui fait la fortune de Nvidia, et pousse tous les spécialistes à imaginer d'autres moyens pour obtenir ce dont ils ont besoin. OpenAI réfléchit ainsi depuis près d'un mois à fabriquer en partie ses puces à elle. Et multiplie les négociations avec des acteurs du secteur.