Apple discute avec Meta pour intégrer son IA dans Apple Intelligence

Toujours selon la même source, il ne s'agit pour le moment que d'échanges, qui ne devraient pas nécessairement aboutir à un résultat. Mais si Meta intéresse Apple, il faut aussi savoir que le géant de la tech a sondé d'autres sociétés qui développent des IA génératives.

En plus d'OpenAI et de Meta, on sait ainsi qu'Apple a depuis quelques mois des discussions en privé avec Alphabet, qui a produit le plus gros concurrent à ce jour de ChatGPT, à savoir Gemini. L'entreprise à la pomme croquée a par ailleurs aussi des conversations avec Anthropic, la start-up qui a encore annoncé la venue au monde la semaine dernière de l'IA Claude Sonnet 3.5. C'est ce que l'on peut appeler ne se fermer aucune porte !