OpenAI : Sam Altman fait le tour des géants de la tech pour ouvrir ses propres usines de semi-conducteurs

C'est ainsi le Financial Times qui annonce la tenue de discussions menées entre Sam Altman et le fondeur TSMC, leader mondial de la fonderie de puces, et qui travaille déjà pour Nvidia. D'après les informations de Bloomberg, le concurrent du groupe taïwanais, Samsung Electronics, fait aussi partie des partenaires potentiels.

Le PDG d'OpenAI a par ailleurs eu des discussions avec la holding G42, basée à Abu Dhabi, spécialiste de l'IA présidé par le frère du président des Émirats arabes unis. L'investissement d'une somme pouvant aller de 8 à 10 milliards de dollars a été au cœur des échanges. Enfin, le géant des télécommunications SoftBank a, lui aussi, été sollicité