Avec l'essor de ChatGPT, devinez quel fabricant de cartes graphiques a des billets verts plein les yeux ?

Chez le géant des cartes graphiques, c'est surtout son P.-D.G., Jensen Huang, qui profite de la tournure des événements. Sa richesse aurait ainsi connu, selon l'index des milliardaires de Bloomberg, un bond de 5,1 milliards de dollars pour atteindre les 18,9 milliards et la 80e place du classement.

Il s'agit là d'un changement des plus heureux pour lui et sa société, alors que l'année dernière n'avait pas été autant synonyme de succès. L'arrivée de la génération 4 000 des cartes graphiques RTX a fait face à un certain scepticisme, notamment en raison de prix particulièrement élevés, voire prohibitifs.

Le pire (ou le mieux, c'est selon), d'après divers analystes, est que la ruée vers l'intelligence artificielle est loin d'être terminée. Certains estiment en effet que sur l'année 2023, les ventes de cartes graphiques NVIDIA pourraient représenter entre 3 et 11 milliards de bénéfices. Ces estimations s'avèrent plausibles, compte tenu de l'intérêt insatiable à l'égard, entre autres, de ChatGPT et d'OpenAI, notamment du côté de Microsoft.