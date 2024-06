Quand le patron de NVIDIA évoque toujours plus d'IA pour les prochaines versions de DLSS

Étape par étape, NVIDIA a introduit de plus en plus d'algorithme et d'intelligence artificielle dans ses technologies au premier rang desquelles on trouve DLSS, pour Deep Learning Super Sampling ou, en français, super-échantillonnage par l'intelligence artificielle. DLSS 1, DLSS 2, DLSS 3 et DLSS 3.5, à chaque fois l'IA s'est montrée plus présente.

En marge du Computex 2024, More than Moore a eu l'occasion d'échanger avec Jensen Huang et alors que l'intelligence artificielle était sur toutes les lèvres lors du salon de Taipei, elle s'est logiquement invitée dans l'interview.