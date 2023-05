Grâce à l'IA et à NVIDIA, vous allez vraiment pouvoir papoter avec les PNJ ! Ou tout du moins essayer

Avec la technologie Avatar Cloud Engine, NVIDIA entend donc pousser le vice encore plus loin pour ce qui est de converser avec des PNJ, grâce à une IA générative. Durant sa conférence, le constructeur s'est fendu d'une démo mettant en scène Jin, dans un restaurant de ramen mâtiné d'une ambiance dystopique, le tout rendu sous Unreal Engine 5, et bien évidemment renforcé par un certain ray tracing. Le personnage en lui-même a été généré par MetaHuman, l'impressionnante technologie d'Epic Games.