Epic Games : ces nouveautés impressionnantes de l'Unreal Engine 5 bientôt dans nos jeux ?

Une preview précoce de l'Unreal Engine 5.2 est disponible pour les artistes en herbe afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes les apports de cette mise à jour prometteuse. Lords of the Fallen, attendu cette année, en a également profité pour faire une apparition sur scène, avec une démonstration technique autrement plus macabre, mais tout aussi belle et impressionnante.