Unreal Engine 5.1 améliore les performances

L'autre pan majeur de cette mise à jour s'intéresse à sa facilité d'utilisation. D'ores et déjà disponible via Github et sur l'Epic Games Store dans une version expérimentale, l'Unreal Engine 5.1 devrait en effet drastiquement améliorer le flux de travail pour les développeurs.

Il sera donc en principe plus aisé pour les créateurs de construire un vaste monde propulsé par les technologies susmentionnées, notamment grâce à une interface plus fluide, avec des ralentissements moindres une fois tous les éléments mis en place.

Il ne s'agit toutefois pour l'heure que de promesses d'Epic Games, les notes complètes de la mise à jour pour l'Unreal Engine 5.1 n'ayant pas encore été partagées. Il faudra pour cela attendre la sortie officielle de cette nouvelle version, à une date encore indéterminée.