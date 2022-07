C'est officiel, l'Unreal Engine 5 va accélérer les temps de chargement via Microsoft DirectStorage

L'éditeur a en effet confirmé via une session de questions-réponses que l'Unreal Engine 5, son moteur propriétaire, allait prendre en charge nativement l'API DirectStorage. Cela signifie que les développeurs de jeux pourront l'intégrer plus facilement à leurs titres, ce qui devrait largement aider à son implémentation.

L'Unreal Engine 5 est disponible en version stable depuis avril dernier après avoir passé presque un an en accès anticipé. De très nombreux jeux devraient être développés via cet outil. Parmi ceux déjà annoncés, on peut citer The Witcher 4, le prochain Tomb Raider, le nouveau Mass Effect, Senua’s Saga: Hellblade 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 ou encore Redfall. La liste va sans aucun doute s'étoffer dans les mois et années qui viennent.

Brian Karis, l'ingénieur d'Epic Games à l'origine de cette révélation, ne communique toutefois aucun calendrier pour le support de Direct Storage par l'Unreal Engine 5, signe qu'il va falloir se montrer patient.