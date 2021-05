Unreal Engine 5 : le moteur d'Epic débarque en accès anticipé

Epic Games a publié une longue vidéo permettant d'illustrer les nouveautés de l'Unreal Engine 5. Nous pouvons aussi apercevoir des extraits directement capturés sur Xbox Series X et PS5 . Le réalisme est pour le moins bluffant sur la démo intitulée Valley of the Ancient (voir ci-dessous). Cette dernière est même téléchargeable et modifiable à souhait depuis le site d'Epic.