The Coalition (Gears) annonce plusieurs projets en développement supportés par l'Unreal Engine 5

The Coalition s'est désormais bien fait connaître pour proposer des expériences visuellement impressionnantes. Après un Gears 5 de haut vol autant sur PC que sur Xbox One et un Gears Tactics , leur premier jeu de stratégie, maîtrisé, le studio se tourne vers le futur.

Historiquement, la série Gears a toujours fait office de porte-étendard flamboyant pour les différentes itérations de l'Unreal Engine. Une maîtrise du moteur qui s'est clairement vérifiée avec un portage merveilleusement optimisé sur PC, puis sur Xbox Series X |S, avec notamment un mode multijoueur à 120 fps constants. The Coalition entend ainsi poursuivre cet héritage en travaillant sur sa cinquième version.

« Alors que nous nous tournons vers nos futurs jeux, nous sommes excités à l'idée de démarrer la transition de nos ressources vers le développement nouvelle génération avec l'Unreal Engine 5 pour nos nombreux nouveaux projets » a statué le studio.