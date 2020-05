Epic Online Services : l’outil multijoueurs d'Epic disponible sur tous les supports

La folle semaine continue pour le studio américain à l'origine de Fortnite. Ce mercredi, nous avons pu découvrir tout le potentiel de l'Unreal Engine 5 via une démo qui tournait sur PlayStation 5 . Si les graphismes seront bien évidemment scrutés par les joueurs sur la prochaine génération de consoles, d'autres aspects devraient être très surveillés. Ce sera par exemple le cas des modes multijoueurs.

Cette suite Epic Online Services a pour vocation de simplifier l'accès au multijoueurs pour les développeurs indépendants comme pour les plus grosses structures. Il devient alors possible de gérer aisément les aspects matchmaking, les statistiques, les succès, l'hébergement en peer-to-peer, les classements et toutes les données liées au jeu concerné.