Epic Game rachète ArtStation, plateforme dédiée aux artistes du secteur du divertissement

La firme dirigée par Tim Sweeney est un peu au four et au moulin ces derniers temps. En six mois, Epic Games s'est offert plusieurs firmes comme SuperAwesome, Capturing Reality ou encore le studio Tonic Games Group. Cette semaine, le procès contre Apple est également lancé mais les créateurs du célèbre battle royale ne perdent pas le nord et choisissent de poursuivre leurs investissements dans le secteur du divertissement.



Ainsi, Epic Games vient d'acquérir ArtStation pour un montant à ce jour non divulgué. Cette société se présente sous la forme d'une plateforme dédiée aux artistes provenant de nombreux secteurs comme le jeu vidéo, le cinéma ou encore la musique. Ces créateurs peuvent y partager leur travail par l'intermédiaire d'un portfolio. Les utilisateurs inscrits s'en servent aussi pour chercher un emploi et monétiser des prestations. Bref, c'est La plateforme pour les artistes professionnels.