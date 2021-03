Epic Games rachète le studio à l'origine de Fall Guys

Ainsi, en plus de se féliciter du rachat de Tonic Games Group, Epic a tenu à rassurer les millions de joueurs qui se lancent fréquemment dans des parties endiablées de Fall Guys. Oui, le titre continuera de fonctionner sur tous les supports et recevra constamment des mises à jour sur l'ensemble de ses versions. De plus, le jeu est toujours prévu sur les consoles Xbox ainsi que sur Nintendo Switch cet été.



Ultime bonne nouvelle, Fall Guys restera en vente sur Steam malgré l'acquisition faite par Epic Games. Quant aux futurs jeux du studio, nous pouvons tout de même imaginer qu'ils seront exclusifs à la boutique en ligne des créateurs de Fortnite.