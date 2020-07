Sony entre au capital d'Epic Games, à hauteur de 250 millions de dollars

Début mai, Epic Games faisait la démonstration de son Unreal Engine 5, avec une démo en "temps réel" sur PS5. Aujourd'hui, Sony annonce la signature d'un contrat avec Epic Games, avec un investissement de 250 millions de dollars.

Une somme qui permet à Sony (et donc PlayStation) de devenir actionnaire minoritaire chez Epic Games, à qui l'on doit également un certain Fortnite. Selon les deux groupes, cela va permettre la création "d'expériences uniques pour les joueurs et les créateurs".