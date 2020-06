Epic Games : un poids lourd valorisé à près de 17 milliards de dollars

Dans l'intervalle, Epic Games a d'abord lancé, puis revu et enfin corrigé ce qui est devenu LE phénomène jeu vidéo depuis déjà quelque temps : Fortnite. Epic Games peut aussi compter sur le succès de son moteur graphique, l'Unreal Engine, et sur sa plateforme de vente de jeux PC, l'Epic Games Store, mais la locomotive se nomme bel et bien Fortnite.

Après un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars en 2019, Fortnite pourrait être à l'origine d'une nouvelle croissance en 2020. Selon VentureBeat, le chiffre d'affaires d'Epic games est estimé sur cette année à plus de 5 milliards de dollars… et les 3,2 milliards d'heures passées sur Fortnite durant le confinement n'y sont évidemment pas pour rien.