Carton plein pour PUBG Mobile qui enregistre une hausse de 41% de ses revenus en mai

Les éditeurs commencent à compter leurs billets alors que le monde se déconfine peu à peu. Du haut de sa pyramide de cash, le Chinois Tencent peut se féliciter d’avoir signé, en mai dernier, un mois record pour son jeu PUBG Mobile . Un nouveau rapport de l’institut Sensor Tower estime que le Battle Royale sur smartphone a rapporté plus de 226 millions de dollars au mois de mai. Une hausse de 41% de ses revenus par rapport à mai 2019.

Les Battle Royale, grands gagnants du confinement ?

Outre le solide regain d’intérêt du public pour Player Unknown’s Battleground, le phénomène Call of Duty: Warzone et la popularité au beau fixe de Fortnite, tout semble indiquer que la mode du Battle Royale, initiée il y a déjà trois ans, est inextinguible.

Mais de façon plus forte encore, c’est sans doute l’emprise de Tencent sur le médium vidéoludique qui ne cesse de croître. Outre PUBG Mobile, Sensor Tower révèle qu’un autre jeu de l’éditeur s’est particulièrement bien placé au mois de mai : Honor of Kings, un MOBA développé par TiMi Studios, et qui a engrangé à lui seul 224 millions de dollars le mois dernier.

Tencent qui, outre le jeu mobile où il est comme un poisson dans l’eau, place aussi ses billes dans l’industrie vidéoludique au sens large : actionnaire majoritaire de Riot (League of Legends, Valorant), le géant chinois possède aussi 40% des parts de Epic Games, développeur de Fortnite.