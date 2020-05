Valorant attire les champions e-sport d'Overwatch et Fortnite dans ses filets

Avec Valorant , Riot Games ( League of Legends ) est entré par la grande porte dans le cercle très fermé des FPS multijoueurs à succès.

En attendant sa sortie définitive prévue pour cet été, Valorant attire déjà tous les regards avec sa bêta. Cette nouvelle licence propose un gameplay similaire à de nombreux FPS compétitifs solidement installés sur le marché, tout en y ajoutant une pointe de stratégie. Des compétences uniques pour chaque avatar sont également de la partie. Si, sur le papier, Valorant n'invente rien, le soft de Riot profite pourtant d'une aura exceptionnelle auprès de sa jeune communauté.

Cela pousse même certains utilisateurs à abandonner d'autres titres comme Fortnite et surtout Overwatch. Ce phénomène se confirme un peu plus chaque semaine sur la scène e-sport. Il y a quelques jours, Riot a marqué des points en s'offrant les services de Jay « sinatraa » Won. Cet ancien MVP du FPS de Blizzard a mis un terme à son contrat avec l'équipe des San Francisco Shock qui lui rapportait 150 000$ par an.