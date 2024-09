info01

Perso je suis pour un passage 100% à l’ARM tellement on voit que ça marche bien chez Apple!

Sur PC c’est malheureusement autre chose quand on voit la puce SnapDragon qui chauffe et qui a un GPU à la ramasse… Et du côté d’Intel (bientôt en faillite) et AMD, ils s’obstinent à continuer en x86… La preuve: AMD et Sony on ressigner pour le futur APU de la PS6, ce qui veut dire que la futur PS6 sera toujours en x86… Alors que sortie prévue dans 3ans…