Steam : Valve partage une rétrospective des performances exceptionnelles de sa plateforme en 2020

L'utilisation de manettes s'est également largement répandue sur Steam, notamment grâce au support continuellement amélioré de ces dernières par la plateforme. 46,6 millions de personnes ont ainsi utilisé une manette sur un jeu Steam, pour 1,68 milliard de sessions à la manette. Soit une hausse impressionnante de 66 % par rapport à 2019.

Valve s'attarde ensuite sur son partenariat avec Linux, qui a poursuivi son petit bonhomme de chemin en 2020, permettant une meilleure prise en charge de toujours plus de jeux via Proton et Steam Play. Ce travail a notamment permis à des jeux reconnus d'être jouables sur Linux, parmi lesquels Death Stranding, Horizon Zero Dawn: Complete Edition et Cyberpunk 2077.