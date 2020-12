Steam : Valve dévoile le classement des 100 jeux les mieux vendus sur sa plateforme en 2020

Si 100 jeux ne suffisent pas à mettre en avant tous ceux qui ont porté la plateforme Steam en 2020, d'autres catégories viennent tout de même en saluer les performances.

Ainsi, si des jeux comme Borderlands 3, Marvel's Avengers, Outer Worlds ou encore Half-Life: Alyx ne figurent pas dans le top du classement, ces derniers et tant d'autres sont loin d'avoir démérités. Ils ont donc reçu une distinction particulière dans d'autres catégories comme les « Nouveautés », « Les plus populaires » ou « Meilleurs jeux VR ».



Enfin, Steam met en avant certains jeux « Promus de l'accès anticipé » comme Torchlight III, Noita ou encore Hades, qui a « Persée » à plus d'un titre.

Tous ces jeux mis en avant, et plus encore, bénéficient de nombreuses promotions via les Soldes d'Hiver Steam, jusqu'au 5 janvier.