Metacritic révèle sa liste des meilleurs et des pires jeux vidéo de 2020

PlayStation mène clairement la danse avec des exclusivités comme Persona 5 Royal, The Last of Us Part II et Demon's Souls. La liste complète est disponible sur le site de Metacritic.

Persona 5 Royal - PS4 (95%) The Last of Us Part II - PS4 (93%) Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definite Edition – PS4 (93%) Hades - Nintendo Switch (93%) Half-Alyx: Alyx - PC (93%) Ori and the Will of the Wisps - Nintendo Switch (93%) Hades - PC (93%) Demon's Souls - PS5 (92%) 3. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definite Edition – Xbox One (91%) Microsoft Flight Simulator - PC (91%)