The Game Awards 2020 : découvrez qui remporte les "Oscars" du jeu vidéo cette année

Autre nommés dans cette catégorie :

- DOOM Eternal (Mick Gordon)

- Hades (Darren Korb)

- Ori and the Will of the Wisps (Gareth Coker)

- The Last of Us : Part II (Gustavo Santaolalla, Mac Quayle)

Meilleur sound design : The Last of Us Part II

Les équipes de Naughty Dogs vont décidément avoir les chevilles qui enflent, au vu du nombre de récompenses amassées ce soir. Mais difficile de remettre en cause la qualité du design sonore de The Last of Us Part II, où les claqueurs aussi bien que les adversaires humains bénéficient d'un soin hallucinant.