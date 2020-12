Apple publie son classement des meilleurs jeux et applications de 2020

Ce RPG gratuit en monde ouvert, très inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a su conquérir les foules grâce à ses mécaniques bien huilées et à ses graphismes enchanteurs. Aussi, et en dépit de son étiquette free-to-play propice aux microtransactions, le jeu ne force pas la main du joueur pour dépenser le moindre centime avant des dizaines et des dizaines d’heures de jeu.