Google Best Play Awards 2020 : découvrez les meilleures apps de l'année

Entre confinements et couvre-feux, les services de vidéo en streaming ont dû adapter la qualité de leur flux pour aider les FAI à tenir la choc. Et cette année, aux États-Unis, c'est l'application Disney+ qui a convaincu le plus de monde. Le service, proposé à 7 euros par mois, est disponible en France depuis le 7 avril.

Mais la meilleure application selon Google, c'est Loóna: Bedtime Calm & Relax. On a vu l'émergence de plusieurs applications permettant d'accompagner l'utilisateur afin qu'il décroche de son smartphone avant de se coucher. Plutôt que de proposer un ensemble de techniques visant à relâcher le stress et l'anxiété, Loóna instaure des ambiances pour décompresser et se relaxer avec des histoires, des effets sonores et divers styles de musique.

Avec la généralisation du télétravail et du confinement, les applications de visioconférence ont eu le vent en poupe. Slack, Skype, Google Meet ont vu leur usage grimper en flèche. Toutefois, malgré ses problèmes de sécurité largement médiatisés, c'est l'application Zoom qui semble avoir convaincu le plus de personnes. Le service est effectivement listé dans la catégorie des applications indispensables au quotidien aux côtés de Grid Diary, Whisk, The Pattern et Calmaria.

