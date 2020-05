Journée mondiale des Geeks : Animal Crossing, jeu vidéo le plus populaire en 2020

Le titre sorti sur Nintendo Switch il y a un peu plus de deux mois est, et de très loin, le plus "googlisé" en cette première partie d'année.

En ce lundi 25 mai 2020, Journée mondiale des Geeks, le spécialiste du marketing digital, SEMrush, a publié une étude visant à établir, à partir des données du moteur de recherche Google, le classement des jeux vidéo les plus sollicités sur ce dernier par les internautes français. Et c'est le petit bijou de Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, qui de très loin a décroché la palme du jeu le plus recherché par les gamers et curieux de l'hexagone.