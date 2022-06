En ce moment, les Xbox Series sont plébiscitées au Japon face à la PS5

Depuis leurs lancements respectifs en novembre 2020, la PS5 et les Xbox Series sont victimes de sérieux soucis d'approvisionnement. La faute à la crise sanitaire qui n'en finit plus d'avoir des répercussions sur le monde de la tech et des jeux vidéo. Les consoles sont particulièrement touchées et les principaux fabricants ont du mal à suivre la demande.