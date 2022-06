Xbox : la Series S est à son prix le plus bas en ce moment chez Cdiscount !

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à la petite dernière des consoles next-gen de Xbox, la Xbox Series S. Dépourvue d'un lecteur disque, cette console se veut 100% numérique. Elle est donc idéale avec un abonnement au Game Pass afin d'y télécharger vos jeux et de profiter du même coût du xCloud.

Malgré son prix abordable, elle affiche des performances qui n'ont pas trop à rougir de sa grande sœur, avec 4 terraflops de puissance propulsés par un GPU AMD, un processeur AMD Zen 2 3,6 Hz 8 cœurs et 10 Go de RAM, et 512 Go d'espace de stockage extensible via des cartes mémoire vendues séparément. Avec ceci, vous pourrez facilement faire tourner de nombreux jeux jusqu'à 120 fps. Si vous disposez d'un écran compatible, vous pourrez largement profiter des jeux récents les plus gourmands en 1440p ou en 4K via un solide upscaling.

Pour une expérience de gaming encore plus next-gen, la Xbox Series S supporte également le HDR en 1080p jusqu'en 4K, ainsi que le raytracing ou encore l'audio spatial 3D. Vous pourrez également profiter des jeux des générations précédentes grâce à une rétrocompatibilité totale.

Tout ceci est proposé dans le gabarit le plus compact actuellement sur le marché, tout de blanc vêtu et bien sûr accompagné d'une excellente manette Xbox Series du même coloris.