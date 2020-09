Xbox Series X | S : Microsoft annonce des précommandes record

Si la Xbox Series X se place sur la plus haute marche du podium des ventes Amazon en France, la Xbox Series S semble moins galvaniser les foules. La plus petite (et la moins puissante) console de la prochaine génération arrive en 16e place du classement des meilleures ventes de l'e-commerçant américain. Elle est aussi toujours disponible en précommande un peu partout.