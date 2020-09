Xbox Series S : un stockage (de 512 Go) trop faible pour une console "All Digital" ?

En effet, en moyenne, si les gros jeux AAA de la génération Xbox One/PS4 pèsent entre 40 et 60 Go, les plus lourds d'entre eux peuvent dépasser les 100 Go. Outre l'ogre Call of Duty Modern Warfare, on pense par exemple à Halo The Master Chief Collection (120 Go), à Forza Motorsport 7 (98 Go), mais aussi, sur PS4, à Gran Turismo Sport (102 Go), à The Last of Us Part 2 (80 Go)…

En d'autres termes, et en étant un peu optimiste, la Xbox Series S pourrait contenir environ 5 à 10 jeux de ce type - en supposant évidemment que les gros AAA « next gen » ne seront pas plus volumineux.

D'autant que, sur les 512 Go de la machine, une partie sera forcément allouée au système, aux préférences de l'utilisateur, aux sauvegardes… Au déballage, la Xbox Series S (comme la Xbox Series X, la PS5, la PS4, la Nintendo Switch…), ne proposera donc pas les 512 Go de mémoire interne affichés sur son emballage, mais un peu moins de 500 Go.