Xbox Series X : vous croyiez tout savoir ? Voilà son packaging

C'est un revendeur canadien (La Source) qui a dévoilé ce qui sera vraisemblablement le packaging officiel de la future console next-gen de Microsoft.

Un packaging relativement sobre, qui met l'accent sur le sommet très caractéristique de la console. On y retrouve également les mentions « 4K 120FPS », et de quoi rappeler que la bête abrite un SSD de 1 To.