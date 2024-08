Initialement lancée dans sa ravissante robe blanche, la Xbox Series S était alors dotée (en théorie) de 512 Go de stockage. Il aura fallu patienter jusqu'à l'année dernière avant de voir arriver une édition de 1 To pour la console dématérialisée de Microsoft, bien que celle-ci était uniquement disponible dans sa variante « Carbon Black ». Afin de contenter tout le monde, sachez que Microsoft proposera bientôt à la vente une version blanche « Robot White » de 1 To de sa Xbox Series S. À l'instar du modèle noir, celle-ci sera commercialisée au tarif de 349,99 euros et sera disponible dès le 14 octobre prochain.

Pour rester sur les consoles blanches de 1 To démunies de lecteur optique, Microsoft proposera une édition 100 % numérique de sa Xbox Series X. Également baptisée Robot White, elle sera, elle aussi, disponible à partir du 14 octobre. Il faudra toutefois débourser la somme de 499,99 euros pour espérer poser les mains (pas trop non plus, au risque de la salir) sur cette version, qui promet des performances équivalentes à celles de la Xbox Series X actuelle.