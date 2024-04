La PS5 Pro, c'est du sérieux et Sony demande même aux développeurs de se préparer !

Déjà vendue à plus de 50 millions d'unités, la PS5 pourrait ne pas avoir besoin d'un modèle plus puissant. Plusieurs développeurs sont récemment allés dans cette direction en indiquant ne pas voir l'intérêt d'une telle machine. Ce n'est vraisemblablement pas l'avis de Sony, et, même si on se gardera d'affirmer que la PS5 Pro est une réalité, tout porte à croire que son annonce n'est qu'une question de temps.

La PS5 Pro, dont le nom de code serait Trinity, embarquerait un GPU plus performant, capable de travailler 45 % plus vite que la puce présente sur le modèle classique. De son côté, le CPU reste le même, mais pourrait travailler sous deux modes différents en fonction des besoins, et ainsi offrir plus de souplesse.

En parallèle, les documents auxquels ont eu accès nos confrères indiquent que l'accès à 1,2 Go de mémoire supplémentaire (pour un total de 13,7 Go), en synergie avec l'augmentation de la vitesse, pourrait aider à prendre en charge le PlayStation Spectral Super Resolution. Cette technologie serait équivalente au DLSS de NVIDIA et au FSR d'AMD. Sony préciserait également que la bande passante de la mémoire augmenterait de 28 %, à 576 Go/s.