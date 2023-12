Pour sa PS5 Pro, Sony ferait confiance à AMD et ses architectures Zen 4 / RDNA 3

La version « slim » – qui ne l'est d'ailleurs peut-être pas tant que ça – est une réalité depuis quelques semaines, mais toutes les têtes sont tournées vers un autre modèle de PlayStation 5.

Un modèle que Sony n'a pas encore officiellement annoncé et qui, pourtant, est une quasi-certitude. On voit effectivement assez mal Sony ne pas lancer de console plus musclée – de PlayStation 5 Pro – dans l'année qui va suivre.