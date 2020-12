Une PS5 Pro pourrait être en préparation avec deux GPUs, selon un brevet

Le document évoque « une console de jeu évolutive » pour « salon et Cloud gaming », dans laquelle « un second GPU est couplé et communique avec le premier GPU ». L'éventuelle PS5 Pro bénéficierait ainsi de deux systèmes sur puce (SoC) custom AMD travaillant main dans la main, pour offrir des performances d'un tout autre acabit que celles de la récente PS5.

Sony parle aussi d'une console « haut de gamme » qui n'embarquerait pas seulement un GPU supplémentaire, mais aussi une quantité de mémoire vive plus importante et de nouvelles fonctionnalités, sans toutefois entrer plus en détails quant à l'identité de ces features.

Sur le fonctionnement de la combinaison des deux GPUs, plusieurs pistes sont abordées. Une puce pourrait se charger des calculs de routine, alors que l'autre se consacrerait aux calculs les plus lourds par exemple.