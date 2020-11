PS5 : Jim Ryan, PDG de PlayStation, aurait teasé un concurrent au Xbox Game Pass

Actuellement, Sony propose deux types d’abonnements sur ses consoles. Le PlayStation Now est un service de Cloud gaming permettant de jouer à de très nombreux titres issus des catalogues PS3 et PS4. S’ajoute à cela le PlayStation Plus, qui accorde à ses abonnés l’accès au jeu en ligne, et ajoute quelques avantages comme les sauvegardes dans le Cloud, des réductions exclusives, mais aussi des jeux offerts tous les mois.

À l’occasion de la sortie de la PlayStation 5, le PS Plus intègre également la PS Plus Collection : vingt jeux qui ont marqué l’histoire de la PlayStation 4, accessibles sans surcoût aux abonnés actuels.

On voit bien que les deux formules tendent à se marcher dessus. Mais on voit mal Sony ajouter une troisième option aux joueurs. L’hypothèse la plus probable est celle d’une refonte du PlayStation Now actuel (de toute façon complètement dépassé techniquement par Google Stadia ou GeForce Now).

Mais, vous l’aurez compris, il ne faudra pas s’attendre à voir débarquer tous les nouveaux jeux dès leur sortie sur ce futur, hypothétique, nouveau service.