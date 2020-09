PS5 : des stocks plus importants qu'au lancement de la PS4, promet Sony

Attendues le 12 novembre dans certains pays et le 19 novembre partout dans le monde, les PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition ne devraient pas tomber en rupture de stock. C’est en tout cas ce que promet Jim Ryan dans les colonnes du Washington Post, contredisant ainsi plusieurs rumeurs partagées ces derniers mois par Bloomberg.

En avril dernier, le média américain prévoyait en effet un lancement très compliqué pour la console de Sony. Et il y a quelques jours, s’avançait jusqu’à dire que les stocks du fabricant avaient été rabotés de près de 4 millions d’unités. Un démenti officiel plus tard, on sait désormais que la PlayStation 5 sera disponible à au moins 2 millions d’exemplaires dans les deux premières semaines de sa commercialisation.

Un chiffre estimé à partir du nombre de PlayStation 4 vendues par Sony dans les 15 premiers jours de son cycle de vie.